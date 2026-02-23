Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая

В понедельник, 23 февраля, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба сейсмологического центра КНР.

Подземный толчок магнитудой 5,3 зафиксировали в 12:12 по местному времени (7:12 по московскому). ЧП случилось в уезде Лоп-Нур Баянгол-Монгольского автономного округа.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Глубина очага землетрясения уточняется.

Ранее стало известно, что подземные толчки зафиксировали в Краснодарском крае недалеко от Новороссийска. Глубина очага составила больше 20 километров. Обошлось без жертв и повреждений городской инфраструктуры.