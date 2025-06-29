На Юга России произошло землетрясение

Вечером в воскресенье, 29 июня в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом сообщили специалисты Европейского сейсмологического центра на официальном сайте структуры.

Согласно информации центра, подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали в 17:19.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров, примерно в 60 километрах северо-восточнее Ставрополя и в 17 километрах от Труновского.

Местные власти не сообщали о разрушениях, никто не пострадал. Также, по данным сейсмоцентра, слабые колебания зарегистрировали в Турции, сразу на востоке и на западе страны.

Землетрясение магнитудой 4,1 29 июня произошло и у берегов южных Курил. Тревогу цунами не объявляли, не поступало и данных о заметных колебаниях почвы.