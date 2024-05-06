Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 между Казахстаном и Киргизией | 360°

Мир 06 мая 2024, 13:32 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 между Казахстаном и Киргизией

Читать 360 в

Научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 на границе с Киргизией. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на специалистов.

Эпицентр подземных толчков находился в 194 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, очаг располагался на глубине 10 километров.

Реклама

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.