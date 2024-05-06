Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 между Казахстаном и Киргизией | 360°

06 мая 2024, 13:32
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 между Казахстаном и Киргизией
Научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 на границе с Киргизией. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на специалистов.
Эпицентр подземных толчков находился в 194 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, очаг располагался на глубине 10 километров.
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Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
Казахстан
Землетрясения
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