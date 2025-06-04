Землетрясение магнитудой 4,5 случилось на Алтае вблизи села Пуштулим

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае недалеко от села Пуштулим. Информацию об этом опубликовали на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки интенсивностью 5,6 балла зарегистрировали в эпицентре сегодня утром в Ельцовском районе Алтайского края. Это находится недалеко от села Пуштулим, расположенного рядом с административной границей с Кемеровской областью.

Сейсмическое событие случилось в 09:13 по местному времени (05:13 по московскому).

В мае на Алтае тоже произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,4 ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска. Обошлось без погибших и пострадавших.