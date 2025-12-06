Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи

Землетрясение произошло в Сочи, его магнитуда составила 4,1. Такие данные привели на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сейсмологи зарегистрировали эпицентр в горах в восьми километрах от Лазаревского района, недалеко от Мамедовой щели, на глубине 10 километров. Жители курортного города ощутили толчки в 13:13 по московскому времени.

В социальных сетях люди сообщили, что во время землетрясения в квартирах чувствовалась легкая тряска: качались люстры и пошатывались предметы мебели. Информации о пострадавших не поступало. Также жителей Сочи предупредили о сохранении повышенной активности вулканов.

В последних числах ноября землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья северных Курил, писали «Известия». Глубина эпицентра находилась на острове Парамушир, в 209 километрах к югу от Северо-Курильска.