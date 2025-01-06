Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Забайкалье
В Каларском муниципальном округе Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Эпицентр находился в 10 километрах от населенного пункта Куанда», — отметили в министерстве.
Сила землетрясения составила 4,1 балла. По информации единой дежурной диспетчерской службы, в населенном пункте Куанда ощущались незначительные толчки.
Пострадавших нет. Информация о повреждениях зданий и объектов инфраструктуры отсутствует.
Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Толчок магнитудой 4,5 зафиксировали 3 января, очаг находился на глубине около семи километров в море неподалеку от берега Аланьи.
Еще одно землетрясение на следующий день произошло в центральной части Эфиопии, сообщила «Газета.ru». Его магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.