Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Забайкалье

В Каларском муниципальном округе Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Эпицентр находился в 10 километрах от населенного пункта Куанда», — отметили в министерстве.

Сила землетрясения составила 4,1 балла. По информации единой дежурной диспетчерской службы, в населенном пункте Куанда ощущались незначительные толчки.

Пострадавших нет. Информация о повреждениях зданий и объектов инфраструктуры отсутствует.

Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Толчок магнитудой 4,5 зафиксировали 3 января, очаг находился на глубине около семи километров в море неподалеку от берега Аланьи.

Еще одно землетрясение на следующий день произошло в центральной части Эфиопии, сообщила «Газета.ru». Его магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.