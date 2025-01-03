Мощное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции

В турецкой провинции Анталья 3 января произошло землетрясение с эпицентром в Аланье. Об этом в социальной сети X сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчок магнитудой 4,5 произошел в 16:51, очаг находился на глубине около семи километров в море неподалеку от берега Аланьи.

Власти Антальи сообщили изданию Haberturk, что на данный момент информации о материальном ущербе и пострадавших нет, специалисты оценивают ситуацию.

«Местные жители ощутили подземный толчок, однако каких-то негативных последствий на данный момент мы пока не зафиксировали. Призываем граждан сохранять спокойствие», — сказал губернатор Аланьи Фатих Юркмезер.

В конце декабря землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с грузинским городом Дманиси недалеко от границы с Арменией. Сила толчков в эпицентре достигала 5-6 баллов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.