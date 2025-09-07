Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12:35 (время совпадает с мск — прим. ред.), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километра», — заявили сейсмологи.

Сейсмологи из обсерватории Кандилли определили магнитуду землетрясения в 5,1, а глубину очага — в 13,7 километра.

На западе Стамбула тоже ощущались толчки, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Ранее мощное землетрясение произошло в Турции в начале августа. Пострадали 29 человек и обрушилось 16 зданий. Из-под завалов обрушившихся строений спасатели извлекли четверых человек. Один из них, 81-летний мужчина, позже скончался.