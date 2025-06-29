Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у побережья южных Курил

В воскресенье у берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане в 14:46 (06:46 по московскому времени) 29 июня», — сказала она.

Эпицентр землетрясения находился в 223 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков залегал на глубине 52 километра.

По словам собеседницы агентства, данных о заметных колебаниях не поступало. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в Алтайском крае. Эпицентр располагался в 181 километре к востоку от Барнаула. Сила толчков достигала 5,6 балла по шкале MSK-64.