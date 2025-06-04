Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в Алтайском крае

Подземные толчки интенсивностью 4,5 по шкале Рихтера зафиксировали на территории Алтайского края. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на представителей Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По информации экспертов, эпицентр сейсмического события располагался в 181 километре к востоку от Барнаула. Специалисты отметили, что колебания произошли в 05:13 по московскому времени. Очаг находился на глубине около 4,5 километра, недалеко от села Пуштули, приблизительно в 10 километрах от границы с Кемеровской областью.

По данным экспертов, сила толчков в эпицентре достигала 5,6 балла по шкале MSK-64. Накануне аналогичное явление наблюдалось на юге Турции, где один человек погиб, а 69 получили травмы.