Турчак: режим повышенной готовности после землетрясения ввели на Алтае

В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.

«Ввел режим повышенной готовности в республике. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир, пострадавших нет», — написал он.

Турчак отметил, что школьные занятия и массовые мероприятия отменили Улаганском и Кош-Агачском районах. Кроме того, в четырех селах Кош-Агачского района вероятны проблемы с водоснабжением. Специалисты уже ведут обследование социально значимых объектов во всех районах.

«Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. В ряде районов зафиксировали повреждения», — добавил губернатор.

Землетрясение магнитудой 6,4 на Алтае произошло в 04:48 по московскому времени 15 февраля. Толчки ощутили во всех районах республики.