Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали у берегов Стамбула

Вечером 26 октября в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчки ощутили жители Стамбула и ближайших провинций, сообщило издание Türkiye Today .

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение произошло в 19:44 в 16 километрах от берега, северо-западнее турецкой столицы. Очаг располагался на глубине 13,6 километра.

Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.

Подводное землетрясение с магнитудой 6,3 зафиксировали сейсмологи 25 октября у южного побережья Камчатки в Тихом океане. Эпицентр подземного катаклизма располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского.