Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Полтавской области

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщили на сайте главном центре специального контроля Украины.

«Зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,2 по шкале Рихтера на глубине восьми километров», — уточнили в центре.

Это уже не первый подобный случай в регионе за последнее время. Ранее, 7 февраля, специалисты фиксировали подземные толчки магнитудой 3,1.

На территории Украины сейсмическую активность чаще всего замечают в Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Черновицкой областях. В большинстве случаев она слабая и не приводят к серьезным последствиям. В центральных регионах, включая Полтавскую область, такие явления происходят заметно реже.

Несколько дней назад российские сейсмологи зафиксировали активность вблизи Сочи. Они сообщили о землетрясении магнитудой 2,7. Эпицентр находился примерно в 12 километрах от берега на глубине пять километров.