Сегодня 20:18 Война амбиций. Почему конфликт СБУ и ГУР вышел на огнестрельный уровень Политолог Гуреев: кланы Украины конкурируют за главенство во власти Фото: Сотрудники спецназа Службы безопасности Украины. Yevhen Kotenko / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Тихая улица Киева стала ареной противостояния Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Разборки спецслужб завершились перестрелкой, в которой погиб один из разведчиков, двое были ранены. Эксперты уверены, что за этим кроется личная неприязнь между главой СБУ и экс-шефом ГУР Кириллом Будановым***. Политолог Гуреев рассказал 360.ru о войне украинских элит и как на это отреагирует Запад.

Война спецслужб Украины Утром 2 сентября 2026 года киевская улица Юрия Шумского стала местом выяснения отношений двух главных спецслужб Украины — Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. В результате перестрелки были ранены двое представителей ГУР, один погиб. Первыми о происшествии сообщили очевидцы: они залили в Telegram-каналы видео перестрелки. Затем новость подхватили украинские и зарубежные СМИ. Днем СБУ и ГУР официально заявили, что совместными усилиями предотвратили теракт, который готовило ФСБ против «одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения». Однако скоро выяснилось, что перестрелка была только между украинскими спецслужбами, так что пресс-релиз быстро удалили. Президент Украины Владимир Зеленский назвал происшествие «абсолютно позорной» ситуацией и подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

Фото: AlphaSpecnaz / www.globallookpress.com

Хроника событий на улице Шумского Поздно вечером 2 сентября руководитель спецподразделения ГУР «Тимур», в состав которого входит Русский добровольческий корпус*, опубликовал видеозаявление. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины средь белого дня выкрали боевого командира одного из подразделений разведки без официальных обвинений. Действительно, в конце августа СБУ задержала заместителя командира РДК* Степана Каплунова по подозрению в возможных связях с российскими спецслужбами. Ему выдали задание ликвидировать того самого «российского оппозиционера», приехавшего в Киев. Позже имя несостоявшейся жертвы рассекретили: им оказался известный чеченский сепаратист, глава правительства Ичкерии** в изгнании Ахмед Закаев***. Он объявлен российскими властями в розыск и заочно арестован по обвинениям в терроризме, экстремизме и организации незаконных вооруженных формирований.

Фото: Ахмед Закаев (в пиджаке). Mikhail Rogozin / www.globallookpress.com

Каплунов во всем сознался: под видеозапись заявил, что был завербован ФСБ «для ликвидации бойцов обороны Украины и других лиц». Кроме того, в его телефоне нашлась переписка с представителем российских спецслужб. Учитывая сотрудничество со следствием, неудавшийся террорист был отпущен на свободу. Бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» 1 сентября доставили Каплунова в дом на улице Шумского для проведения обыска в квартире, которую снимали бойцы ГУР. Когда спецназовцы попытались попасть внутрь, разведчики оказали сопротивление. Парни из СБУ вызвали подмогу, и скоро у дома собрались десятки вооруженных людей. Поначалу стороны бодро переругивались, но ближе к полуночи грянули первые выстрелы. Потом бой стих и возобновился утром 2 сентября. Хотя сотрудники ГУР и понесли потери, Каплунова они отбили и увезли в тайное убежище.

Фото: Степан Каплунов / Соцсети

Теперь оттуда он рассылает по соцсетям видео, где рассказывает, что вынужден был оговорить себя. Якобы на допросах в СБУ на него «оказали физическое и психологическое давление» с целью дискредитации замкомандира подразделения ГУР «Тимур» Дмитрия Иванова и экс-шефа ГУР Кирилла Буданова***, нынешнего главу Офиса президента Украины. Буданов***, кстати, уже заявил, что «никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы». А также заверил, что ситуацией уже занимаются Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора Украины.

Фото: Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Tarasov / www.globallookpress.com

СБУ против ГУР Неофициальные источники на Украине уверены, что причиной скандала стало не задержание вояки из РДК*, а затянувшееся противостояние между двумя мощными ведомствами. Оно уходит корнями в 2022 год, когда сотрудники СБУ убили участника переговоров с Россией Дениса Киреева из ГУР. Буданов*** открыто обвинил «безопасников» и временно исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада***. Публичный конфликт погасили, но вражда осталась. Особенно она разгорелась после того, как глава ГУР начал кампанию против назначения и. о. главы СБУ полноценным начальником ведомства.

Фото: Александр Поклад (крайний справа) на переговорах между делегациями России и Украины, Стамбул, 2025 год. Александр Рюмин / РИА «Новости»

Кроме того, давно известно, что одним из главных реальных политических конкурентов Зеленского, которому подчиняется СБУ, считается именно Буданов***, за которым стоит ГУР. Если бы все прошло гладко, нынешний скандал с предателем из РДК* мог бы нейтрализовать главу Офиса президента, а также ослабить влияние ГУР в целом. Кроме того, как отмечает украинская пресса, в последние месяцы между СБУ и ГУР обострилась конкуренция за влияние и бюджетные средства. Ситуацию с перестрелкой вызвала демонстрация силы со стороны «безопасников», взаимная агрессия представителей обоих ведомств и нежелание каждой из сторон уступать. Правда, некоторые не исключают и банальной ошибки: и разведчики, и сотрудники СБУ могли принять друг друга за диверсантов или вражескую агентуру. В условиях вооруженного конфликта уровень нервозности среди спецслужб зашкаливает, вот и обознались, открыли огонь друг по другу.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Украинская власть разобщена Украинские элиты утратили свое единство и конкурируют друг с другом за власть предержащую. С 2014 года СБУ, как центральная структура, откровенно и весьма сильно перетягивала одеяло на себя в вопросе управления государством, отметил в разговоре с 360.ru политолог Данила Гуреев. «Сегодня Служба безопасности Украины, в принципе, может контролировать многие процессы. Но случай в Киеве говорит о том, что СБУ откровенно обнаглела, потому что до подобных стычек раньше не доходило», — сказал политолог. По его словам, разные украинские кланы конкурируют друг с другом уже не просто за власть, а за главенство во власти. Накал страстей так велик, что стороны, которые буквально друг друга не переносят, перешли от подковерных игр к открытому противостоянию.

Это, кстати, довольно хороший показатель для России, потому что чем дальше украинские элиты друг от друга, тем менее эффективна их работа, тем меньше эти организации друг с другом коммуницируют, тем больше они вставляют палки друг другу в колеса и тем хуже работает государственный аппарат. Данила Гуреев

Запад не заметит стрельбы Западные партнеры, скорее всего, просто не обратят внимания на эту ситуацию. Все уже неоднократно видели, что они подмечают только хорошее, а если подобного нет, то просто выдумывают, сказал политолог. Уверены же они, что на Украине демократия. А плохое просто не замечают. «И здесь будет аналогичная ситуация. Эти внутренние конфликты будут замечены российскими и независимыми зарубежными СМИ, но основные средства массовой информации Запада ситуацию просто проигнорируют», — сказал Гуреев. Он также добавил, что не думает, будто недавняя перестрелка была связана с коррупционным скандалом на Украине, хотя бы потому, что там не фигурирует НБУ — Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое занимается такими расследованиями. В любом случае перестрелка стала тревожным звонком для всей системы безопасности Украины. Столкновение произошло из-за отсутствия координации и накопившихся внутренних противоречий между СБУ и ГУР. Спор о том, кто на кого напал первым, пока остается открытым. Официального заявлений властей до сих пор не последовало.