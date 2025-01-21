«Здоровый, как моя кошка». Енот обесточил пять домов в Норильске

Жители пяти домов в Норильске остались без света из-за енота на подстанции

Сбежавший из квартиры енот забрался в трансформаторную подстанцию и лишил света пять норильских домов. Об этом с Telegram-канале сообщила управляющая компания «ЖКС-Норильск».

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы приехали на вызов и увидели крупное животное, которое не желало покидать занятую позицию. Енот шипел и рычал на мужчин. Извлекли его специалисты предприятия «Коммунальные объединенные системы», которое отвечает за подстанции в городе.

«Здоровый, как моя кошка», — отметил один из работников.

Животное по имени Рони ранее сбежало из квартиры. Хозяйка везде искала его и даже не предполагала, что свет в районе «отключил» ее питомец.

Электричества не было у жителей домов 20 и 22 на Ленинградской улице и домов 63, 63а и 65 на улице Лауреатов. Свет отключили на время «спасательной операции», чтобы енота, прятавшегося за проводами, не ударило током.

В Зеленограде ветеринары ранее посадили на диету енота Шелдона, у которого возникли проблемы из-за лишнего веса.