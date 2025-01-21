«Не поддаваться на манипуляции обжоры». Ветеринары посадили на диету енота из Зеленограда

Ветеринарный врач посадила енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщили в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединения».

Попавший в одну из столичных ветклиник в сентябре прошлого года енот Шелдон, которого тогда вместе с братом Леонардо лечили от парвовирусного энтерита, столкнулся с новой проблемой. На этот врач врачи ветеринарной больницы обратили внимание на его лишний вес. Сейчас он весит уже десять килограмм.

«Лишние килограммы сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определённых мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость», — рассказали ветврачи.

Зверьку прописали курс обработок и диету для снижения веса. Специалисты отметили, что еноты склонны к перееданию, поэтому их хозяевам нужно быть внимательными и не позволять им съедать лишние угощения.

«Шелдон даже в клинику пришёл с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону», — заключили в «Мосветобъединении».

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