Здания на территории пансионата загорелись в Анапе

Спасатели эвакуировали 26 человек из горящего пансионата в Анапе

Пожар охватил корпус для проживания и пищеблок на территории пансионата станицы Благовещенской в Анапе. В пресс-службы МЧС сообщили, что пламя распространилось на 1000 квадратных метров, а позже площадь возгорания выросла до 1400 «квадратов».

Из загоревшихся помещений прибывшие на место спасатели эвакуировали 26 человек. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

К тушению горящих зданий привлекли 79 специалистов и 25 единиц техники.

По данным Telegram-канала Shot, пожар охватил помещения волонтерского штаба «Шлагбаум». Там жили добровольцы, задействованные в очистке Бугазской косы от мазута.

Эколог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале подтвердил, что пзагорелись помещения, где собирались и жили волонтеры. Он добавил, что от огня спасли часть гуманитарной помощи.

Утром в пятницу, 14 февраля, пресс-служба МЧС сообщила о трех пострадавших на пожаре жителях Хабаровского края. По данным ведомства, пламя охватило квартиру в трехэтажном доме города Советская Гавань.

Владелец охваченного огнем помещения выбрался на улицу через окно. Но трое его соседей соседи получили сильное отравление угарным газом и попали в больницу. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание, от которого вспыхнул удлиннитель.