Здание загорелось на северо-западе Москвы
Источник 360.ru: в Строгино загорелось пятиэтажное здание
Утром 4 ноября в Строгино на северо-западе Москвы загорелось пятиэтажное здание. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Твардовского. Очевидцы сообщили, что из здания видны клубы дыма. Также рядом сгорел микроавтобус на площади четыре квадратных метра. Подробности уточняются, информация о пострадавших не поступала.
Ранее мужчина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области. Их тела обнаружили при разборе завалов.
Также несколько крупных пожаров произошло в городах Юрга и Белово в Кемеровской области. Из-за сильного ветра повреждения получили линии электропередачи, в результате вспыхнул огонь в полях.