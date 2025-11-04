Здание загорелось на северо-западе Москвы

Утром 4 ноября в Строгино на северо-западе Москвы загорелось пятиэтажное здание. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Твардовского. Очевидцы сообщили, что из здания видны клубы дыма. Также рядом сгорел микроавтобус на площади четыре квадратных метра. Подробности уточняются, информация о пострадавших не поступала.

Ранее мужчина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области. Их тела обнаружили при разборе завалов.

Также несколько крупных пожаров произошло в городах Юрга и Белово в Кемеровской области. Из-за сильного ветра повреждения получили линии электропередачи, в результате вспыхнул огонь в полях.