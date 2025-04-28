Здание XIX века загорелось в Москве на Покровке

Здание XIX века загорелось на углу Чистопрудного бульвара и Покровки в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Возгорание началось на втором этаже, оттуда идет дым. Сотрудники ДПС перекрывают проезжую часть.

«Я когда проходила, было задымление, сейчас вдалеке черный дым валит», — рассказала 360.ru очевидица происшествия.

По информации ТАСС, горящий дом — это здание Стасовских гостиниц, построенное в первой половине XIX века по указу императора Павла I. Сейчас в нем размещаются офисы. Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших не сообщается.

Позже в столичном управлении МЧС сообщили, что на месте работают 30 пожарных и семь единиц техники.

Накануне на востоке Москвы загорелся банный комплекс. Тушить его пришлось с помощью пожарного вертолета, на здание сбросили 65 тонн воды. Ситуацию осложняли емкости с дизельным топливом в подвале. Однако в итоге возгорание удалось ликвидировать без пострадавших.