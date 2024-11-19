Здание со складами и офисами загорелось на северо-востоке Москвы

МЧС Москвы: в Сигнальном проезде загорелось здание со складами и офисами

На северо-востоке Москвы загорелось трехэтажное здание с офисными и складскими помещениями. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС столицы.

О пожаре в Сигнальном проезде стало известно около часа ночи. Тогда предварительная площадь пожара составляла 300 квадратных метров. К тушению многофункционального здания приступили 60 человек и 17 единиц техники.

Спустя два часа пожарным удалось локализовать огонь на площади 400 квадратных метров. МЧС Москвы сообщило, что не получало информацию о пострадавших.

Источник «Известий» уточнил, что очаг возгорания находился на третьем этаже в помещении лакокрасочного цеха. По его информации, пожару присвоен уровень 1-БИС.

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