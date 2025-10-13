Здание с редакциями СМИ загорелось на севере Москвы

В Москве вспыхнул пожар в здании на Бумажном проезде. Началась эвакуация. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на седьмом этаже восьмиэтажного административного здания. Пожарные расчеты приступили к тушению. До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули около 30 человек, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Статья дополняется...

Для тушения пожара привлекли 88 спасателей и 23 машины. По последним данным, возгорание локализовали. Пожарные подразделения вывели из здания людей.

UPD: загорелись личные вещи и мебель на площади трех квадратных метров. Пожар полностью потушили.

Ранее в отделении Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова провели эвакуацию персонала и пациентов из-за небольшого возгорания. По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета, от которой загорелся матрас.