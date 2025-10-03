Здание Промышленного колледжа обрушилось во Владивостоке

Во Владивостоке обрушилось здание Промышленного колледжа энергетики и связи. Обвалились все три этажа, сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале .

«В утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания», — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, что обрушились все три этажа здания. По предварительной информации, пострадавших нет, в колледже не было студентов. Доступ на территорию колледжа ограничили. На месте работают спецслужбы и представители прокуратуры. Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства обрушения здания колледжа.

В одной из школ Кабардино-Балкарии накануне обрушился потолок. Кабинет в этот момент был пуст, поэтому никто не пострадал.