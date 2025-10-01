Потолок обрушился в одной из школ Кабардино-Балкарии

Потолок обрушился в школе в Кабардино-Балкарии, никто не пострадал

Натяжной потолок обрушился в кабинете родного языка в школе номер 2 в Нарткале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Кабинет в этот момент был пуст, поэтому никто не пострадал. Прокурору района предстоит оценить, насколько строители соблюдали нормы, проводя в классе ремонт.

Доследственную проверку проводит и региональное управление Следственного комитета. После этого сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Ранее во Владивостоке потолок обрушился прямо на головы детям во время урока. Обломки задели двух школьниц, у одной из них сотрясение мозга. До этого родители неоднократно жаловались на техническое состояние здания.