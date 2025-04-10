Здание кафе вспыхнуло в поселке Первомайское в Москве

Пожар случился в кафе в московском поселке Первомайское на Рабочей улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, из здания эвакуировали 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь локализовали на площади 10 квадратных метров. Сейчас специалисты вскрывают крышу, чтобы потушить пламя. Здание газифицировано, но газ перекрыли.

Ранее пожар случился на предприятии на востоке Москвы. Огонь разгорелся в технических помещениях. Спасателям позвонил один из охранников завода. По его словам, возгорание произошло во время сварочных работ.

Сотрудников предприятия эвакуировали, помощь врачей никому не потребовалась. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.