Пожар произошел на предприятии на востоке Москвы

Источник 360.ru сообщил о пожаре в технических помещениях завода в Москве

Пожар произошел в технических помещениях предприятия на востоке Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

В службу спасения позвонил сотрудник охраны завода. Он рассказал, что пожар начался во время сварочных работ. С предприятия эвакуируют сотрудников, помощь медиков пока никому не требуется.

Сейчас возгорание локализовали на площади около 50 квадратных метров. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

UPD: из здания эвакуировали 70 человек, никто не пострадал, пламя потушили.

Ранее мощное пламя вспыхнуло на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. Площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению привлекали более 60 специалистов и 20 единиц техники. Пострадали три человека, у одного из них ожог верхних дыхательных путей.