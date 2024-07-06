Здание автотехцентра вспыхнуло на юго-востоке Москвы

В здании автомобильного технического центра в Люблине произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
ЧП произошло в районе дома № 60 на Люблюнской улице, загорелись утеплитель и кровля двухэтажного административного здания, примыкающего к автосалону.
Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Всего на месте происшествия работают 44 специалиста и 12 единиц техники.
Источник 360.ru уточнил, что огонь распространился на 300 «квадратов». Рядом с местом возгорания находятся здание отеля и кафе.
Правоохранители ограничили движение по Люблинской улице, в сторону области оно осуществляется по одной полосе.
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