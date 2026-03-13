Здание автосервиса загорелось на западе Москвы

Источник 360.ru: на улице Горбунова в Москве загорелся автосервис

Днем 13 марта в здании автосервиса на улице Горбунова в Москве начался пожар. Об этом 360.ru сообщил источник.

Площадь возгорания в Можайском районе составила 20 квадратных метров, рассказал очевидец. Здание автосервиса обесточили, информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают пять пожарных машин, пожар потушили.

По предварительным данным, горели складируемые вещи, точная информация выясняется.

Днем ранее пожар разгорелся в гостинице на северо-востоке Москвы на площади 30 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали 120 человек, семь человек спасли, обошлось без пострадавших.