Пожар разгорелся в гостинице на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошел пожар в гостинице «Восход», людей эвакуировали. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Пожарных вызвали на Алтуфьевское шоссе, 2. На втором этаже здания, где находится гостиница, зафиксировали открытое горение. Постояльцы просили о помощи. Спасатели эвакуировали 120 человек, семь человек спасли.

По данным МЧС России, возгорание зафиксировали на втором этаже административного здания. Пожару присвоили второй ранг сложности, он охватил площадь в 30 квадратных метров. Возгорание уже локализовали.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

