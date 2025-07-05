Утром 5 июля из здания приемной администрации президента в Москве эвакуировали людей. Об этом сообщил источник 360.ru.
Находившихся в здании вывели из-за угрозы взрыва. Информация о нем поступила в 09:08.
«Ильинка, 23, корпус 1. Проведена эвакуация», — указал источник.
Официально эти данные пока не подтверждали. Обстоятельства уточняются.
Несколько дней назад из торгового центра на северо-западе Москвы эвакуировали посетителей из-за начавшегося пожара. Возгорание произошло на третьем этаже ТЦ «Мегаполис». До прибытия пожарных подразделений на улицу самостоятельно вышли 70 человек. Обошлось без пострадавших.
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Здание приемной президента в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
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