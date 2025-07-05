Здание приемной президента в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Утром 5 июля из здания приемной администрации президента в Москве эвакуировали людей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Находившихся в здании вывели из-за угрозы взрыва. Информация о нем поступила в 09:08.

«Ильинка, 23, корпус 1. Проведена эвакуация», — указал источник.

Официально эти данные пока не подтверждали. Обстоятельства уточняются.

Несколько дней назад из торгового центра на северо-западе Москвы эвакуировали посетителей из-за начавшегося пожара. Возгорание произошло на третьем этаже ТЦ «Мегаполис». До прибытия пожарных подразделений на улицу самостоятельно вышли 70 человек. Обошлось без пострадавших.