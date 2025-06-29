Из московского ТЦ эвакуировали посетителей

На Митинской улице загорелся торговый центр. Всех посетителей и сотрудников срочно эвакуировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». .

На ролике, опубликованном каналом, видно, что у здания столпились люди. На место ЧП прибыли спасатели.

Других подробностей не поступало. Причины возгорания выясняются.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, пожар произошел на третьем этаже ТЦ «Мегаполис». До приезда пожарных около 70 человек самостоятельно вышли из здания. Никто не пострадал.

Ранее ТЦ «Семеновский пассаж» загорелся в Москве, из здания эвакуировали 30 человек. Огонь охватил 100 квадратных метров. Сначала пламя охватило фасад, а потом огонь перекинулся на другую сторону торгового центра. Возгоранию присвоили ранг 1-бис. Информация о пострадавших не поступала.