Завершены поиски двоих пропавших на Камчатке снегоходчиков

МЧС: пропавшие на Камчатке снегоходчики вышли на связь и в помощи не нуждаются

На Камчатке завершились поиски двух снегоходчиков, пропавших в Быстринском округе. Они самостоятельно вышли на связь, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Мужчины самостоятельно вышли на связь, в помощи не нуждаются, находятся на территории охотугодий», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего уже выясняются.

По данным ведомства, во вторник, 22 апреля, мужчины отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная. В районе реки Сопочной они перестали выходить на связь. О происшествии стало известно вечером в пятницу, 25 апреля.

На поиск пропавших снегоходчиков отправился вертолет Ми-8 со спасателями и полицейскими на борту. Они обследовали около 700 квадратных километров.

Ранее в челябинском лесу спасатели нашли 69-летнюю пенсионерку, которая заблудилась и провела в диких местах 10 дней.