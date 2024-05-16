Заведующего клиникой Хайдарова отправили под домашний арест | 360°

16 мая 2024, 16:06
Заведующего клиникой Хайдарова отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест до 14 июля завклиникой IQ Plastique
Заведующего столичной клиникой пластической хирургии IQ Plastique отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
«По ходатайству следователей столичного СК 45-летнему заведующему хирургического отделения ООО „Ай Кью Пластик“ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении.
Реклама
Обвинение предъявили заведующему, а также 28-летнему врачу-хирургу по делу об оказании небезопасных услуг. Они прооперировали бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, но после выписки мужчине стало плохо. Ему провели повторную операцию, однако состояние пациента ухудшилось. Он впал в кому, а после скончался.
В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы уточнили, что заведующего отправили под домашний арест до 14 июля.
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 14 июля 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», — указано в сообщении.
IQ Plastique — клиника Тимура Хайдарова. Ранее ее опечатали, медцентру предписали приостановить работу на три месяца.
Суд
Россия
Аресты
Москва
Реклама
Реклама