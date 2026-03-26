Затолкавших в автомобиль девушку на юге Москвы доставили в отдел полиции

Полиция Москвы задержала и доставила в отдел мужчин, которые в грубой форме усадили девушку в автомобиль и увезли. Об этом сообщила пресс-служба главка столичного МВД.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки МВД примет решение в соответствии с законодательством.

ЧП произошло 25 марта в районе Нагатино-Садовники. Полицейские получили сообщение, что неизвестные в грубой форме посадили девушку в машину и скрылись.

Правоохранители оперативно выяснили личности участников инцидента и сопроводили в отдел. Предварительно, один из родственников девушки пытался таким образом сопроводить ее в медучреждение.

Ранее трое юношей похитили подростка в Лыткарине из-за пневматического пистолета. Им предъявили обвинение в разбое, Следственный комитет завел уголовное дело.