Семейная пара пыталась похитить в Краснодаре чужого ребенка

Семейная пара избила в Краснодаре четверых чужих детей и попыталась похитить одного из них. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство начало расследование и установило личность супругов. Их обвиняют по статье «Похищение человека».

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал видео с попыткой затащить мальчика в машину. На кадрах видно, как женщина дала несколько оплеух детям, а мужчина схватил одного из них и понес к автомобилю.

Авторы поста рассказали, что на крики прибежал отец ребенка. Семейная пара увидела его и скрылась, оставив мальчика. По данным Telegram-канала, это произошло во дворе элитного ЖК «Европейский». Родители детей обратились в полицию.

Ранее в Саратовской области мужчина похитил девятилетнего мальчика. Неадекватный саратовец увел его в свою квартиру и постирал вещи ребенка. Правоохранители задержали мужчину, мальчик не пострадал.