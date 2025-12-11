Сегодня 17:09 Затолкали в машину и увезли. Мать два месяца не может найти пропавшего сына в Тюмени Жительница Тюмени заявила, что ее сына похитили у всех на глазах 0 0 0 Фото: предоставила мать пропавшего / 360.ru Эксклюзив

Мать уже два месяца безуспешно ищет пропавшего сына в Тюмени. По ее словам, его похитили незнакомцы, и молодого человека, возможно, нет в живых.

Ольга рассказала в соцсетях, что неизвестные 20 октября затолкали 25-летнего Данила в автомобиль средь бела дня и увезли. Камеры наблюдения засняли этот момент. После молодого человека никто не видел. Женщина сообщила, что уголовное дело не возбуждено, а обращения в полицию не принесли результата. Чтобы привлечь внимание, она даже стала говорить о возможном убийстве молодого человека.

Фото: предоставила мать пропавшего

В беседе с 360.ru Ольга рассказала, что ее не было дома полтора месяца — она была на вахте. Последний раз с сыном она общалась 19 октября. «Здесь все налицо: ребенок вышел из дома вместе с каким-то человеком в черных перчатках, черном одеянии. Камеры, домофоны — везде все есть, везде, на каждом шагу. В машину он сел. Номер машины есть. И ничего, все молчат, никто найти не может. Но это же бред, страшный бред», — возмутилась убитая горем мать.

Фото: предоставила мать пропавшего / 360.ru

О пропаже брата ей сообщил младший сын. Ольга экстренно вернулась домой. «Он ждал меня. Он не мог уйти и оставить своего своего младшего брата одного», — уверена она. Ольга поделилась с 360.ru голосовыми сообщениями некой Николь, которые ей прислали знакомые. В них девушка говорит о том, что Данила, вероятно, нет в живых. «Большая вероятность, что Данила уже нет в живых. <…> У меня друг опером работает, он мне рассказал много всего. Шишка конкретная, которая забрала Данила. То есть человек он непростой, и это дело просто заминают, как могут. И особо-то и не ищут даже», — говорила она. Ранее четверо жителей Рудной Пристани в Приморье похитили двух человек, один из которых — несовершеннолетний. И держали его в гараже. Потерпевших из плена освободила местная жительница. Правоохранители возбудили уголовное дело.