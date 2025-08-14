Неотвратимость наказания. Психолог поддержала штрафы за травлю детей в школах и интернете

В России предложили ввести штрафы за травлю детей в школах и интернете. Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с 360.ru предложила применять такое наказание в совокупности с другими приемами коррекции поведения.

При этом, по ее словам, именно наказание держит ребенка в страхе, важнее — понимание им последствий.

«Насколько наказание — обучающий момент, это другой разговор. Но попробовать можно, когда жесткий буллинг, нужно внедрять и другие методы коррекции поведения детей. Но я больше за профилактическую работу», — сказала специалист.

Резенова отметила важность подведения ребенка к тому, чтобы он сам исправил то, что нарушил.

«Есть предположение, что это дети определенного формата, у них самих внутренняя боль. Ребенок сам от кого-то получил боль, и ему нужно ее отдать. Это очень похоже на месть, когда нужно самооценку поднимать. Проще обесценивать достижение других людей, нежели заниматься своим собственным развитием», — объяснила она.

Важно, по словам психолога, чтобы ребенок чувствовал последствия своих поступков,. Поэтому необходимо разобраться, зачем он это делает.

«Это работа по формированию навыков и формирования себя, учиться уважать себя. Это грамотная психотерапевтическая работа, уметь понимать чувства свои и другие. На самом деле, из моей практики, многое кроется в недопонимании с родителями», — заключила Резенова.

Депутат Леонид Слуцкий в Telegram-канале отмечал, что предложил ввести штрафы за травлю детей в школах и интернете штрафовать от 50 до 200 тысяч рублей за буллинг как в реальной жизни, так и в интернете.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что люди с травмой отвержения считают себя недостойными близости.