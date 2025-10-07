Застрявший рукой в контейнере для одежды португалец умер в муках

В португальском городе Кашкайше 45-летний мужчина случайно застрял рукой в контейнере для благотворительного сбора одежды, не смог выбраться и в итоге умер. Об этом сообщило издание Correio da Manhã .

«Человек попытался вытащить что-то из контейнера, и рука застряла в подмышечной зоне в пружинной системе, которая есть у машин»», — сообщил источник издания.

В таком положении португалец провел от трех до четырех часов, пока не прибыли пожарные и полиция. Прохожие не пытались ему помочь, а сам он по неизвестной причине не звал на помощь.

Прибывшие на место пожарные демонтировали заднюю часть контейнера, освободив умершего на тот момент мужчину. По данным журналистов, погибший проживал в этом районе, у него остались жена и дети. Труп направили на вскрытие.

Ранее в Индии маленькая девочка заживо сварилась в чане с молоком.