Маленькая девочка заживо сварилась в чане с кипящим молоком в Индии

Полуторогодовалая девочка упала в чан со вскипяченным молоком на кухне школьной столовой в индийской деревне Буккарайасамудрам. Ребенок получил смертельные ожоги, сообщило издание Mothership.

Девочка находилась в школе вместе со своей матерью, которая работала там охранницей. В какой-то момент ребенок стал догонять кошку и оказался на кухне. Там школьница споткнулась и упала в большую кастрюлю с только что вскипяченным для учеников молоком. Чан поставили остывать под вентилятор.

Мать вытащила ее из кастрюли. Медики доставили девочку в местную больницу с тяжелыми ожогами. Позже ее перевезли в более крупную районную клинику. Врачи несколько дней боролись за жизнь маленькой пациентки, но спасти не смогли.

Ранее в Москве пьяный мужчина случайно набрал в ванну слишком горячую воду. Он попытался выбраться, но не смог из-за лишнего веса. Москвич получил ожоги 22% тела и умер в больнице.