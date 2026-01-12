Застрявший на путях автомобиль остановил движение трамваев на Стромынке в Москве

Рядом с остановкой «Малая Остроумовская улица» на улице Стромынка в Москве задержались трамваи из-за автомобиля, застрявшего на рельсах. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

«На улице Стромынка (в районе остановки „Малая Остроумовская улица“) из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 4, 7, 13 и Т1», — уточнили в ведомстве.

Маршруты временно изменили. Пассажиров призвали не терять бдительность и следить за обновлением информации.

Ранее ЧП с трамваем случилось в Москве в районе Медведково. Ночью транспорт на полной скорости сбил пару. Пешеходы переходили рельсы в неположенном месте, трамвай не успел затормозить. В итоге один из пострадавших скончался до приезда скорой. Второго удалось спасти.