В Москве трамвай сбил двух пешеходов, один из них скончался

В Москве трамвай на полной скорости сбил пару, которая переходила пути в неположенном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

ДТП произошло в районе Медведково. Трамвай двигался в темное время суток, набрал большую скорость и попросту не успел затормозить.

Под колеса транспортного средства попали мужчина и женщина. Один из пешеходов скончался до приезда врачей, второй получил травмы. О его состоянии ничего не известно.

Двое детей попали под колеса иномарки после выхода из трамвая в Нижнем Новгороде. Одного из пострадавших — девочку примерно 12 лет — госпитализировали. По факту произошедшего начали проверку.