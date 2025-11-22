В Москве трамвай сбил двух пешеходов, один из них скончался
В Москве трамвай на полной скорости сбил пару, которая переходила пути в неположенном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
ДТП произошло в районе Медведково. Трамвай двигался в темное время суток, набрал большую скорость и попросту не успел затормозить.
Под колеса транспортного средства попали мужчина и женщина. Один из пешеходов скончался до приезда врачей, второй получил травмы. О его состоянии ничего не известно.
Двое детей попали под колеса иномарки после выхода из трамвая в Нижнем Новгороде. Одного из пострадавших — девочку примерно 12 лет — госпитализировали. По факту произошедшего начали проверку.
