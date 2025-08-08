Застрявшего под капотом котенка спасают на северо-востоке Москвы

Котенок застрял под капотом автомобиля в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

На место выехали спасатели.

Владелец машины Андрей Валерьевич в разговоре с 360.ru сообщил, что котенок сначала сидел на аккумуляторе, а затем забился под двигатель. Мужчина затруднился ответить, как животное оказалось в моторном отсеке.

«Погреться решил, наверное, ночью», — предположил он.

Прямо во время разговора на заднем плане было слышно мяуканье.

