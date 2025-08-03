В Петербурге выстроилась очередь из желающих забрать спасенного кота

В Санкт-Петербурге сформировался огромный список желающих забрать себе кота, который почти семи дней провел в стене на набережной реки Фонтанки. Об этом рассказал РИА «Новости» спасатель Леонид Лунев.

Он отметил, что кота уже выписали из ветеринарной клиники после того, как ему прооперировали лапу.

«День-два он отдохнет, а потом поедет домой. У него самые радужные перспективы, потому что из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта», — сказал собеседник агентства.

Животное обнаружили в начале недели в отверстии стены на набережной в центре Петербурга. Кот находился на глубине четырех метров, его спасением занимались волонтеры и дайверы.

Во время осмотра ветеринары сделали вывод, что кот очень сильно истощен и у него была повреждена лапа. После оказания помощи его планируют отправить на передержку.