Застрявшего на дереве котенка спасли в районе Выхино-Жулебино

Источник 360.ru: в районе Выхино-Жулебино спасли застрявшего на дереве котенка

Котенка, застрявшего между веток на дереве, спасли жители района Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Нуждающееся в помощи животное заметили на Самаркандском бульваре у дома 11, корпус 1.

«Котенок застрял между веток на дереве на уровне четвертого этажа. В крови. Спасатели едут», — рассказал источник.

Однако помощь спасателей не потребовалась — жители сняли котенка с дерева самостоятельно.

Похожая история произошла в конце марта в Нагатинском затоне. Там котенок тоже застрял на дереве — ему на помощь пришли сотрудники Спасрезерва. Животное передали в ветеринарную клинику.