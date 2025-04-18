Застрявшего на дереве котенка спасли в районе Выхино-Жулебино

Котенка, застрявшего между веток на дереве, спасли жители района Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Нуждающееся в помощи животное заметили на Самаркандском бульваре у дома 11, корпус 1.
«Котенок застрял между веток на дереве на уровне четвертого этажа. В крови. Спасатели едут», — рассказал источник.
Однако помощь спасателей не потребовалась — жители сняли котенка с дерева самостоятельно.
Похожая история произошла в конце марта в Нагатинском затоне. Там котенок тоже застрял на дереве — ему на помощь пришли сотрудники Спасрезерва. Животное передали в ветеринарную клинику.
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