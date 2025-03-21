В Нагатинском затоне спасли котенка, застрявшего на дереве

Сотрудники Спасрезерва сняли с дерева в Нагатинском затоне застрявшего там котенка. Об этом рассказали 360.ru очевидцы происшествия.

Как он там оказался, не сообщается. Спасатели приехали за 40 минут. Сейчас котенок в ветеринарной клинике.

Ранее сотрудники МЧС из Владикавказа спасли кота, который несколько дней просидел на дереве и жалобно мяукал. Когда спасатели добрались до него по лестнице и попытались снять, кот только взбегал еще выше. Однако пожарные оказались настойчивее и спустили животное на землю. На ошейнике у спасенного животного оказалась надпись «Ищу дом».