Застолье в Кашире закончилось поножовщиной. Мужчина едва не зарезал сожительницу

Полицейские в Кашире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В больницу попала 50-летняя женщина с телесными повреждениями. По предварительным данным, в квартире одного из домов на Садовой улице потерпевшая вместе с сожителем распивала спиртные напитки. Пара повздорила, мужчина схватился за нож и пырнул женщину.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее многодетная мать ранила сожителя ножом во время пьяной ссоры в Екатеринбурге. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемой предъявили обвинение, она признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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