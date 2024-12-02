Многодетная мать ранила сожителя ножом во время пьяной ссоры в Екатеринбурге

Мать троих детей стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жительница Екатеринбурга напала с ножом на сожителя. Об этом передает сайт Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

По опубликованным данным, женщина вместе со своим возлюбленным распивала алкоголь в квартире на улице Олега Кошевого. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и вонзила его в бок оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации. Женщина признала вину в инкриминируемом преступлении. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.