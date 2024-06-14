Заставили целовать ноги. Избиение и унижение детей сверстниками в Туве попало на видео

На кадрах видно, как дети толкают и пинают девочку, заставляя ее заявить, что она «так больше не будет», и доводят до слез, а затем заставляют целовать их ноги. На видео попало и нападение на мальчика. Его повалили на землю, он разревелся и стал звать маму.

Видеозаписями заинтересовались правоохранители. Кроме того, заявление в полицию написала мать избитой девочки. Сотрудники провели комплекс проверочных мероприятий и установили тех, кто попал на видео, отметили в пресс-службе Главного управления МВД по республике. Мальчиков в возрасте восьми, 10 и 12 лет вместе с законными представителями доставили в отделение полиции по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, между тремя указанными мальчиками и их друзьями из того же дома — 10-летней девочкой и 11-летним мальчиком — начались ссоры, которые переросли в избиение.

В отношении законных представителей троих несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении по статье КоАП о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35). Самих детей поставят на учет в отделе ПДН.

Прокуратура республики также организовала проверку. По поручению исполняющего обязанности прокурора республики Владимира Большунова специалисты установят обстоятельства случившегося и оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования.

Ранее, в марте, трое мальчиков избили 10-летнюю девочку в Мытищах.