В Сестрорецке исчез известный петербургский патологоанатом

Заслуженный врач России патологоанатом Борис Ариэль ушел гулять в лес в Сестрорецке и пропал. Об этом сообщил 78.ru .

Ариэль является профессором и возглавляет отдел в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии.

Врач каждый день ходил по утрам гулять со скандинавскими палками. Он возвращался в 10 часов, но на этот раз исчез. Во время поисков его вещи нашли возле озера Сестрорецкий Разлив. Сам мужчина бесследно пропал.

Ранее в Сочи исчезла 19-летняя жительница Коломны. Девушка прилетела на курорт и перестала выходить на связь с родственниками. Ее отец забил тревогу и начал поиски дочери, подключив к этому волонтеров и полицию.

Девушку нашли через шесть дней. Оказалось, она захотела съехать от родителей, но побоялась им об этом сказать. Беглянка увидела объявление о поиске и сама пришла к волонтерам, а затем встретилась с родственниками.