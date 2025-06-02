На Урале женщина помочилась на девушку и сняла это на видео
Ural Mash: в Карпинске женщина помочилась на 24-летнюю девушку
В городе Карпинске женщина помочилась на девушку из-за подозрения, что она домогалась до ее ребенка. Позже тело жертвы обнаружили в реке, сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По данным источника, 36-летняя Наталья и 24-летняя Анастасия случайно оказались вместе на одной домашней тусовке.
Под утро пьяная Анастасия заснула около ребенка женщины, во сне у нее задралась майка, и она оказалась полуголой. Родительница возмутилась и в отместку помочилась новой знакомой прямо на лицо.
После этого потерпевшая исчезла, позже ее нашли в реке Турье. Следователи начали проверку версии суицида.
Издание E1.ru уточнило, что знакомый Натальи снимал происходящее на видео. Перед издевательствами потерпевшую сильно избили.
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