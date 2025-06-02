На Урале женщина помочилась на девушку и сняла это на видео

Ural Mash: в Карпинске женщина помочилась на 24-летнюю девушку

В городе Карпинске женщина помочилась на девушку из-за подозрения, что она домогалась до ее ребенка. Позже тело жертвы обнаружили в реке, сообщил Telegram-канал Ural Mash .

По данным источника, 36-летняя Наталья и 24-летняя Анастасия случайно оказались вместе на одной домашней тусовке.

Под утро пьяная Анастасия заснула около ребенка женщины, во сне у нее задралась майка, и она оказалась полуголой. Родительница возмутилась и в отместку помочилась новой знакомой прямо на лицо.

После этого потерпевшая исчезла, позже ее нашли в реке Турье. Следователи начали проверку версии суицида.

Издание E1.ru уточнило, что знакомый Натальи снимал происходящее на видео. Перед издевательствами потерпевшую сильно избили.

Ранее в Новой Москве мигрантка ударила ребенка на детской площадке. Она сама решила разобраться в предполагаемом конфликте детей из-за мячика, но не позвала родителей пострадавшего мальчика.

Также в Кировской области дети подожгли восьмилетнюю девочку, писали «Известия».