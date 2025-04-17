«Зашили как могли». Покусанная акулой на Мальдивах россиянка едва не лишилась руки
Пострадавшая от акулы на Мальдивах россиянка: глубина на экскурсии была 2,5 м
На экскурсии с акулами-няньками на Мальдивах, где хищная рыба укусила россиянку за руку, была очень небольшая глубина, не прикоснуться к животному было почти невозможно. Об этом заявила сама пострадавшая туристка в беседе с 360.ru.
«Была обычная экскурсия, стандартная на Мальдивах, которые проводят по три-четыре раза в неделю во всех практически отелях <… > глубина была очень маленькая, два с половиной метра максимум», — сказала она.
По словам россиянки, не касаться акул было почти невозможно. Рыбы плавали практически на поверхности. Туристы старались не трогать хищников, но акулы все равно задевали их плавниками.
Она отметила, что первые полчаса экскурсии прошли нормально, морские животные ни на кого не нападали. Ситуация обострилась резко. В какой-то момент одна из акул развернулась и укусила туристку за правую руку.
«Возможно, просто ей не понравилась моя белая юбка. Из-за того, что была светлая какая-то одежда, она решила меня укусить», — предположила собеседница 360.ru.
Женщина подчеркнула, что хорошо плавает и даже имеет дайверские сертификаты. Во время экскурсии она соблюдала технику безопасности, не растягивала руки и не привлекала хищников. Однако это все равно не спасло ее от нападения.
Сейчас туристка чувствует себя хорошо. Ей сделали операцию — зашили рану на руке, оставшуюся после укуса. Все расходы оплатил отель.
«Просто зашили рваную рану. Зашили местные [врачи] как могли, за что им тоже, в целом говоря, спасибо», — заявила россиянка.
Как сообщил Telegram-канал Readovka, операцию туристке делали со слабой анестезией. Во время процедуры пациентке дали полотенце, которое она зажала зубами, чтобы вытерпеть боль.