17 апреля 2025 11:33 «Зашили как могли». Покусанная акулой на Мальдивах россиянка едва не лишилась руки Пострадавшая от акулы на Мальдивах россиянка: глубина на экскурсии была 2,5 м 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Происшествия

Экскурсии

Отели

Врачи

Женщины

Акулы

На экскурсии с акулами-няньками на Мальдивах, где хищная рыба укусила россиянку за руку, была очень небольшая глубина, не прикоснуться к животному было почти невозможно. Об этом заявила сама пострадавшая туристка в беседе с 360.ru.

«Была обычная экскурсия, стандартная на Мальдивах, которые проводят по три-четыре раза в неделю во всех практически отелях <… > глубина была очень маленькая, два с половиной метра максимум», — сказала она. По словам россиянки, не касаться акул было почти невозможно. Рыбы плавали практически на поверхности. Туристы старались не трогать хищников, но акулы все равно задевали их плавниками.

Фото: 360.ru

Она отметила, что первые полчаса экскурсии прошли нормально, морские животные ни на кого не нападали. Ситуация обострилась резко. В какой-то момент одна из акул развернулась и укусила туристку за правую руку.

«Возможно, просто ей не понравилась моя белая юбка. Из-за того, что была светлая какая-то одежда, она решила меня укусить», — предположила собеседница 360.ru. Женщина подчеркнула, что хорошо плавает и даже имеет дайверские сертификаты. Во время экскурсии она соблюдала технику безопасности, не растягивала руки и не привлекала хищников. Однако это все равно не спасло ее от нападения.

Фото: 360.ru

Сейчас туристка чувствует себя хорошо. Ей сделали операцию — зашили рану на руке, оставшуюся после укуса. Все расходы оплатил отель.

«Просто зашили рваную рану. Зашили местные [врачи] как могли, за что им тоже, в целом говоря, спасибо», — заявила россиянка. Как сообщил Telegram-канал Readovka, операцию туристке делали со слабой анестезией. Во время процедуры пациентке дали полотенце, которое она зажала зубами, чтобы вытерпеть боль.